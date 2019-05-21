وأعرب جيرو (32 عاما) في الآونة الأخيرة عن امتعاضه لقلة مشاركته أساسيا في صفوف فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، وسط تلميحات عن احتمال رحيله بعد نهاية عقده في 30 حزيران/يونيو المقبل.

لكن المهاجم الذي توج في الصيف الماضي مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018، وافق على البقاء في العاصمة الإنكليزية لعام إضافي على الأقل، وقال للموقع الالكتروني للنادي "أنا سعيد جدا للتوقيع على عقد جديد. كنت أريد فعلا الاستمرار لعام إضافي. شعرت بأني جزء من الفريق، من العائلة، منذ انضمامي وآمل في أن نحرز المزيد من الألقاب".

وسجل جيرو 17 هدفا في 62 مباراة دافع فيها عن ألوان فريق "البلوز" منذ انضمامه من جاره أرسنال في كانون الثاني/يناير 2018.

وغالبا ما أدى جيرو دور المهاجم البديل للإسباني ألفارو موراتا المعار إلى أتلتيكو مدريد حاليا وللأرجنتيني غونزالو هيغواين، لكنه ساهم بقوة في بلوغ فريقه نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم بتسجيله 10 أهداف في المسابقة القارية وضعته في صدارة ترتيب الهدافين، تشاركا مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وعلقت مديرة تشيلسي مارينا غرانوفسكايا على تمديد عقد جيرو بقولها "نحن سعداء جدا لأن أوليفيه سيكون لاعبا في صفوف تشيلسي الموسم المقبل".

وأضافت "منذ انضمامه إلينا قبل 18 شهرا، مر بفترة تعين عليه خلالها أن يصبر وينتظر فرصته، لكنه في النهاية ساهم بطريقة إيجابية في الفريق".

وأحرز جيرو في صفوف تشيلسي كأس إنكلترا الموسم الماضي بفوز فريقه على مانشستر يونايتد 1-صفر في النهائي، وسيواجه فريقه السابق أرسنال في نهائي "يوروبا ليغ" المقرر في باكو في 29 أيار/مايو الحالي.