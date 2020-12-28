وسجل للبلوز المهاجم الفرنسي اوليفيه جيرو 34، فيما عادل لأستون فيلا الهولندي أنور الغازي 50.

تشيلسي سادساً برصيد 26 نقطة، وأستون فيلا خامساً بذات الرصيد لكن بفارق الأهداف.

وبعد ثلاث هزائم وفوز وحيد في المراحل الأربع الماضية، اكتفى تشلسي بالتعادل على أرضه مع ضيفه القوي أستون فيلا 1-1.

وبجلوس الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتس على مقاعد البدلاء بسبب عدم رضى المدرب فرانك لامبارد عن أدائه، وضع جيرو تشلسي في المقدمة بكرة رأسية إثر عرضية من بن تشيلويل.

لكن الهولندي المغربي الأصل الغازي جنب فيلا هزيمته السابعة توالياً أمام تشيلسي، بإداركه التعادل في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من ماثيو كاش (50)، مجنباً الفريق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الأولى الموسم المنصرم، هزيمته الأولى في آخر خمس مراحل.

وبقي الفريقان على المسافة ذاتها، لكن مع مبارياتين أقل لأستون فيلا الذي بدأ سلسلة من خمس مباريات من هذا العيار، إذ يلتقي بعدها مانشستر يونايتد في الدوري، ثم ليفربول في الدور الثالث لمسابقة الكأس، قبل أن يعود لمنافسات الـ"بريميرليغ" بلقاء توتنهام ثم إيفرتون.