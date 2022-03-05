ورفع تشيلسي رصيده إلى 53 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع الذي يخوض مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي الأحد.

وواجه الفريق اللندني صموداً كبيراً من بيرنلي الذي اعتمد على القوة الجسدية الهائلة للاعبيه خلال الشوط الأول، ولم يهدد مرماه إلا في ما ندر. لكنه أجهز على منافسه تماماً بعد أن سجّل رباعية في مدى 22 دقيقة.

وتناوب على تسجيل أهداف البلوز كل من ريس جيمس (47) والألماني كاي هافيرتس (52) و(55) والأميركي كريستيان بوليسيتش (69).

وضمن المرحلة ذاتها ضرب أستون فيلا بقوّة بتغلّبه على ساوثمبتون برباعية نظيفة.

ووقّع أولي واتكينز (9) والبرازيلي دوغلاس لويز (44) ومواطنه فيليبي كوتينيو (52) وداني إينغز (54) أهداف الفائز.

وحقق نيوكاسل فوزا ثميناً على ضيفه برايتون 2-1. سجل للفائز ريان فراسير (12) وفابيان شار (14) في حين ذلّل لويس دينك الفارق للخاسر (55).

وفي بقية المباريات فاز برنتفورد على نوريتش سيتي 3-1 وكريستال بالاس على وولفرهامبتون 2-0.