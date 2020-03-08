حقق تشيلسي فوزاً هاماً واكتسح ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز، ليعزز مركزه الرابع في ظل الصراع الشرس على آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع النادي اللندني رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع متقدماً بفارق خمس نقاط عن ولفرهامبتون الخامس وشيفيلد السادس، علما ان الاخير يملك مباراة مؤجلة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يستضيف جاره سيتي في دربي مانشستر لاحقا اليوم.

وتناوب كل من مايسون ماونت (14)، الاسباني بيدرو (21)، البرازيلي ويليان (51) والفرنسي أوليفيه جيرو (53) على تسجيل أهداف تشيلسي الذي عوض تعادله المخيب (2-2) مع بورنموث في المرحلة السابقة.

أما إيفرتون الذي يطمح أقله لتحقيق المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي "بوروبا ليغ"، فقد تضاءلت آماله بعد الخسارة الثالثة تحت إشراف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي استلم المهام في أواخر كانون الأول/ديسمبر الفائت، مقابل خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وبقي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

وهي الخسارة الأقسى لأنشيلوتي في مسيرته التدريبية في منافسات الدوري بعد أن مني أيضاً بخسارة برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني حين كان مدرباً لريال في شباط/فبراير 2015.

واستمرت معاناة إيفرتون على ملعب ستامفورد بريدج في منافسات الدوري، إذ يعود آخر فوز له في لندن إلى تشرين الثاني/نوفمبر عام 1994 حيث مني منذ حينها بـ 14 هزيمة مقابل 11 تعادلاً وفق موقع "أوبتا" للإحصاءات.

وبدأ فريق المدرب فرانك لامبارد اللقاء بقوة وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة بعد أن وصلت كرة عرضية من ويليان إلى ماونت داخل المنطقة، تابعها الأخير "على الطائر" تصدى لها ببراعة الحارس جوردان بيكفورد.

ولم يتأخر ماونت لافتتاح النتيجة بعد أن وصلته الكرة من بيدرو على مشارف المنطقة، التف حول نفسه وسددها سريعاً بيمناه بطريقة مباغتة زاحفة في الزاوية اليمنى (14).

واصل النادي اللندني ضغطه وسط تباطؤ في دفاع إيفرتون ووصلت الكرة إلى ويليان على الجهة اليمنى وانطلق نحو المنطقة مسددا كرة قوية تصدى لها الحارس الانكليزي (19).

وأثمرت سيطرة البلوز عن هدف ثان عندما مرّر روس باركلي كرة بينية بين المدافعين وصلت إلى بيدرو الذي انطلق بها إلى داخل المنطقة وأسكنها زاحفة على يسار بيكفورد (21).

وأتيحت أول فرصة للـ "توفيز" في اللقاء عندما افتك البرازيلي ريتشارليسون الكرة من الفرنسي كورت زوما في منتصف الملعب قبل أن يمررها إلى دومينيك كالفرت-لوين داخل المنطقة سددها الأخير بيسراه إلى جانب القائم الايسر (26).

ولم تختلف انطلاقة الشوط الثاني عن الأول، حيث واصل تشيلسي تفوقه وسجل له ويليان الهدف الثالث بتسديدة من خارج المنطقة (51)، قبل أن يرفع الاخير عرضية إلى جيرو الذي تابع الكرة في الشباك على باب المرمى (54).

وهي المرة الأولى في 11 مباراة في الدوري منذ تولي أنشيلوتي المهام التي يفشل فيها إيفرتون في تسجيل هدف على الأقل.