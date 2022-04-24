وسجل كريستيان بوليسيتش هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 90 بعد أن استغل تمريرة أرضية رائعة من الظهير ماركوس ألونسو.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث بعد أن حقق فوزه التاسع عشر في المسابقة مقابل 8 تعادلات و5 هزائم.

من جانبه تجمد رصيد وست هام عند 52 نقطة في المركز السابع.

فوز هام لبيرنلي

وفي المرحلة ذاتها قاد التشيكي ماتي فيدرا فريقه بيرنلي المتعثر هذا الموسم إلى تحقيق فوز هام على وولفرهامبتون (1-0).

وسجل فيدرا هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 62.

ورفع بيرنلي رصيده عقب هذا الانتصار إلى 31 نقطة فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 49 نقطة.

وانقاد برايتون إلى التعادل (2-2) على ملعبه أمام ساوثهامبتون بعد أن كان متقدماً بهدفين سجلهما داني ويلبيك في الدقيقة 2 وساليسو في الدقيقة 44 بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل الضيوف عبر جيمس وارد براوس في الدقيقتين 45 و54.

