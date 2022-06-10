ونشر تشيلسي صورة للدنماركي البالغ 26 عاماً في حسابه على تويتر مع تعليق "شكراً أندرياس" الذي دافع عن ألوان النادي اللندني منذ انضمامه إلى فريق الشباب عام 2012 لكنه لعب لموسمين مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني على سبيل الإعارة بين 2015 و2017.

برشلونة ينتظر الضوء الأخضر

وأفادت تقارير إعلامية بأن الدنماركي، الفائز مع تشيلسي بألقاب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2019 ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية العام الماضي، وقع عقد انتقاله إلى برشلونة الإسباني والصفقة ستصبح رسمية ما أن يحصل الأخير على الضوء الأخضر من رابطة الدوري المحلي.

وكان مدافع البلوز الألماني أنتونيو روديغر قد غادر الفريق أيضاً قبل التحاقه مؤخراً بريال مدريد الإسباني.

كما أعلن تشيلسي رسمياً الجمعة عن رحيل لاعب الوسط الإنكليزي داني درينكواتر (32 عاماً) الذي يصل هذا الشهر الى نهاية عقده.

وسبق لدرينكواتر (32 عاماً) الذي كان معاراً إلى ريدينغ في التشامبيونشيب (المستوى الثاني) الموسم المنصرم، أن أعلن بنفسه في 27 أيار/مايو عبر حسابه على إنستغرام أن "وقتي في صفوف تشيلسي يقترب من نهايته".

كما انتهى مشوار لاعب الوسط البلجيكي تشارلي موسوندا مع النادي اللندني وفق البيان الصادر عن الأخير، وذلك لوصول ابن الـ25 عاماً إلى نهاية عقده مع الفريق الذي انضم اليه عام 2012.

وسيرحل أيضاً المدافع الإنكليزي جايك كلارك-سولتر (24 عاماً) لوصوله أيضاً الى نهاية عقده وفق ما أعلن النادي اللندني الذي يواجه خطر خسارة المزيد من اللاعبين هذا الصيف، على رأسهم البلجيكي روميلو لوكاكو المرجح عودته الى إنتر الإيطالي، والإسبانيان سيزار أسبيليكويتا وماركوس ألونسو المرشحان للانضمام إلى برشلونة.

وبعد فترة من عدم اليقين، أقفل تشيلسي في 30 أيار/مايو حقبة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وذلك مع اتمام عملية انتقال ملكيته بشكل رسمي إلى الكونسورتيوم الذي يقوده الأميركي تود بويلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول.

ووافقت مجموعة بويلي على شراء تشلسي من أبراموفيتش مقابل 4.25 مليون جنيه استرليني (5.3 مليون دولار) في السابع من أيار/مايو وحسمت عملية البيع رسمياً في 30 منه.

