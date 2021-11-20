وسيطر تشيلسي تماماً على أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي أثمر هدفين لصالح البلوز عن طريق المدافع أنطونيو روديغر في الدقيقة 14 من رأسية رائعة ثم أضاف لاعب الوسط نغولو كانتي الهدف الثاني في "فريقه السابق" من تسديدة متقنة في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 71 نجح البديلان حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش في إهداء البلوز الهدف الثالث، عندما مر زياش بمهارة فائقة من مدافعي ليستر ثم مرر الكرة لكريستيان بوليسيتش الذي أودعها الشباك بثقة فائقة.

وعزز تشيلسي موقعه في الصدارة عقب هذا الفوز بعد أن رفع رصيده إلى 29 نقطة بعد أن حقق انتصاره التاسع في المسابقة مقابل تعادلين وخسارة بينما تجمد رصيد ليستر عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

