افتتح الإسباني بيدرو رودريغيز التسجيل للـ"بلوز" في الدقيقة 57 وأضاف لاعب توتنهام كيران تريبييه الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وكانت جميع الأنظار مسلطة على قرار المدرب ماوريستيو ساري عما إذا كان سيشرك الحارس الأساسي الإسباني كيبا أريسالاباغا بعد حادثة سوء التفاهم بينهما خلال نهائي كأس الرابطة. وبالفعل قرر المدرب الإيطالي اشراك الأرجنتيني ويلي كاباييرو أساسيا على حساب الإسباني.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز السادس برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الخامس الذي فاز اليوم أيضاً على كريستال بالاس خارج أرضه 3-1، فيما تلقى توتنهام الثالث خسارته الثانية المتتالية وبات يبتعد بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي فاز اليوم أيضاً على وست هام بهدف نظيف.

وفي مباراة كريستال بالاس ويونايتد، أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين (د33 ود52) قبل أن يضيف اشلي يونغ الثالث (83). وكان جويل وورد قلص الفارق بكرة رأسية (66).

فوز كاسح لأرسنال

وحقق أرسنال فوزاً كاسحاً على ضيفه بورنموث 5-1 وبات رصيده 56 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن توتنهام.

سجّل للمدفعجية كل من الألماني مسعود أوزيل (د1) والأرميني هنريك مخيتاريان (د27) والفرنسي لوران كوسييلني (د47) والغابوني بيار اميريك اوبامايانغ ( د 59) والفرنسي اليكسندر لاكازيت (د78).

وسجّل ليس موسيت هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 30.

وفي مباراة أخرى، فاز ساوثهامبتون على ضيفه فولهام بهدفين نظيفين سجلهما أوريول روميو (د23) وجايمس وارد –براوز (د40).