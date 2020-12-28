

تشيلسي الذي لقي ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات، تراجع إلى المركز الثامن برصيد 25 نقطة فيما واصل أستون فيلا مردوده الرائع هذا الموسم حيث يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 4.

مواجهة تشيلسي وأستون فيلا ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاثنين، وستكون منقولة في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1 و beIN SPORTS HD2 و beIN SPORTS 4K.

وكما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.