تشيلسي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات من قبل beIN SPORTS January 16, 2021 09:52 2:44 دقيقة يسعى تشيلسي لاستعادةِ نَغمة الانتصارات من خلال تجاوُزِ عقبةِ جاره اللندني فولهام الذي حَقق سلسلة من التعادلات مَثَلتْ نقطة تحولٍ في مسار الفريق الذي ما زال يَبحثُ عن تحسينِ و ضعيته في جدول الترتيب. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز فولهام تشيلسي -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة تشيلسي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات 2:46 دقيقة سان جيرمان يحل ضيفاً على أنجيه 1:22 دقيقة موناكو يهزم مونبلييه في عقر داره 3:53 دقيقة لاتسيو يحسم مواجهة الديربي بثلاثية في شباك روما 1:09 دقيقة جوسيب غوارديولا في حوار حصري مع beIN SPORTS 12:07 دقيقة نجم ليفربول محمد صلاح في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:56 دقيقة الحزن يخيّم على أجواء رالي داكار إثر وفاة "شيربان" 0:28 دقيقة قطر تستهل مشوارها المونديالي بفوز هام على أنغولا 0:27 دقيقة العطية يرنو للأفضل العام المقبل في رالي داكار 0:31 دقيقة تأجيل مباراة لوريان وديجون بسبب فيروس كورونا