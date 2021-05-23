وحسم أستون فيلا الشوط الأول في صالحه بهدف لمهاجم تشيلسي السابق الدولي البوركينابي برتران تراوريه قبل نهايته بدقيقتين.

وحصل أستون فيلا على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها المغربي الأصل الهولندي الجنسية أنور الغازي بنجاح مسجلا الهدف الثاني (52).

وسجل المدافع الأيسر بن تشيلويل الهدف الوحيد لتشيلسي في الدقيقة 70 إثر تلقيه كرة عرضية من الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك تابعها داخل المرمى الخالي (70).

وحل تشيلسي رابعاً 67 نقطة، أما أستون فيلا فأنهى الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 55 نقطة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم فاز نيوكاسل على فولهام 2-0، وشيفيلد على بيرنلي 1-0.