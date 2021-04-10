وشكل الفوز أهمية خاصة للاعبي البلوز خاصة أنه جاء بعد أن مني الاسبوع الماضي بالخسارة الأولى بإشراف مدربه الألماني توماس توخل عندما سقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على أرضه أمام وست بروميتش بعد سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات.

وواصل تشيلسي تألقه خارج ملعبه حيث جاء انتصار السبت بعد فوزه في منتصف الأسبوع على بورتو البرتغالي 2-صفر في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وافتتح الألماني كاي هافيرتس الذي استعاد بعضاً من بريقه منذ وصول توخل، التسجيل بتسديدة زاحفة جميلة بيسراه من زاوية ضيقة في الزاوية اليمنى (8)، قبل أن يضيف الأميركي كريستيان بوليسيك الذي بدأ أساسيًا بدلاً من الألماني تيمو فيرنر ضمن ثلاثة تغييرات أجراها توخل على التشكيلة التي بدأت ضد بورتو، الهدف الثاني بتسديدة قوية بيسراه أيضًا من زاوية صعبة في سقف المرمى (10).

وأحرز المدافع الفرنسي كورت زوما الذي بدأ أساسيًا بدلاً من الدنماركي أندرياس كريستنسن، الثالث برأسية إثر عرضية من كرة ثابتة نفذها مايسون ماونت (30)، فيما سجل البلجيكي كريستيان بنتيكي هدف بالاس برأسية إثر عرضية من الغاني جيفري شلوب (63).

وسجل بوليسيك هدفه الشخصي الثاني بعد عرضية من البديل ريس جيمس تابعها في المرمى (78).

وغاب المدافع البرازيلي تياغو سيلفا عن صفوف الـ"بلوز" لطرده بعد مرور نصف ساعة ضد وست بروميتش.

واستعاد تشيلسي المركز الرابع سريعاً من ليفربول والذي كان قد ارتقى له عقب فوزه على أستون فيلا، إذ أصبح رصيد البلوز حالياً 54 نقطة فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

