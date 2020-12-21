وافتتح المدافع البرازيلي تياغو سيلفا التسجيل للبلوز في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز تامي أبراهام هدفين متتاليين في الدقيقتين 78 و80 على التوالي.

ومثل الفوز استعادة التوازن لفريق المدرب فرانك لامبارد خاصة بعد أن تلقى الفريق خسارتين متتاليتين من إيفرتون (0-1) ومن وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 25 نقطة في المركز الخامس متقدماً بفارق الأهداف أمام توتنهام، فيما تجمد رصيد وست هام عند 21 نقطة في المركز العاشر.

فوز مهم

وحقق فريق المدرب فرانك لامبارد مبتغاه، وتحضر بشكل جيد لما ينتظره من فترة شاقة مقبلة، إذ يخوض ست مباريات من الأحد وحتى 19 الشهر المقبل، ثلاث منها من العيار الثقيل في الدوري الأحد ضد جاره الآخر أرسنال ثم في الثالث من الشهر المقبل في أولى مبارياته للعام الجديد ضد مانشستر سيتي، وأخيرا ضد ليستر في 19 منه.

وافتتح سيلفا التسجيل بكرة رأسية إثر ركلة ركنية، ثم انتظر الـ"بلوز" حتى الدقيقة 78 لإضافة الثاني إثر هجمة مرتدة بدأت بتمريرة طويلة من الحارس السنغالي إدوار مندي ووصلت إلى الألماني تيمو فيرنر الذي مررها لأيبراهام، فأودعها الأخير الشباك.

ثم سرعان ما وجه إيبراهام الضربة القاضية للضيوف بهدفه الشخصي الثاني بعدما تابع كرة صدها الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي إثر رأسية للأميركي كريستيان بوليسيتش (80).

ولم تكن فرحة تشيلسي مكتملة إذ خسر جهود بن تشيلويل باكراً واضطر الى استبداله بالإيطالي-البرازيلي إمرسون بالمييري في مباراة صعبة ضد فريق دخل اللقاء على خلفية أربعة انتصارات وتعادل في المراحل الست الماضية، لكن انتهى به الأمر بتلقي الهزيمة الخامسة هذا الموسم.