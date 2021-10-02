أقيمت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر تريفوه تشالوباه قبل أن يتعادل جيمس وارد براوس لساوثهامبتون في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 77 طرد براوس فأكمل ساوثهامبتون المباراة بعشرة لاعبين وهو ما استغله تشيلسي على أكمل وجه فأحرز لاعبوه هدفين متأخرين في الدقيقتين 84 عن طريق تيمو فيرنر من هجمه منظمة رائعة قبل أن يسجل تشايلويل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية أنقذها حارس الضيوف إلا أن حكم اللقاء مارتن أتكينسون احتسبه بناء على تكنولوجيا خط المرمى.

وارتقى تشيلسي إلى الصدارة مؤقتاً أمام ليفربول برصيد 16 نقطة من 7 مباريات بعد أم حقق فوزه الخامس مقابل تعادل وخسارة، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 4 نقاط فقط في المركز السابع عشر.

الفوز الأول لليدز

وضمن المرحلة ذاتها قاد دييغو لورينتي فريقه ليدز يونايتد لتحقيق أول فوز له في الموسم الحالي بتسجيله هدفاً في شباك واتفورد في الدقيقة 18 من المباراة التي انتهت بفوز ليدز (1-0).

وتقدم ليدز للمركز السادس عشر برصيد 6 نقاط فيما تجمد رصيد واتفورد عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفاز وولفرهامبتون على ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-1)، أحرز هدفي الذئاب هوانغ هي تشان في الدقيقة 20 و58 فيما سجل هدف نيوكاسل الوحيد جيف هيندريك في الدقيقة 41.

وتعادل بيرنلي مع نوريتش سيتي بدون أهداف.



