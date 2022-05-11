وستسعى كتيبة توماس توخيل للخروج من دوامة النتائج السلبية التي كلفت الفريق نقاطاً هامة في وقت حرج من الموسم، والعودة إلى سكة الانتصارات بفوز يعزز مركزهم الثالث في جدول الترتيب، ويعطي البلوز دفعة معنوية قبل نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ضد ليفربول السبت المقبل.

من جانبه سيحاول ليدز تحقيق فوز قد ينقذه من خطر الهبوط في لقاء سيفتقد فيه لخدمات لوك آيلنغ الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة السابقة ضد أرسنال.

وستكون مشاهدة مباراة ليدز يونايتد وتشيلسي متاحةً مباشرةً وحصرياً اليوم الأربعاء عبر beIN SPORTS 2 PREMIUM على الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة.