تشيلسي يحقق في إمكانية تعرض سون لإهانات عنصرية من قبل beIN SPORTS August 18, 2022 15:59 0:40 دقيقة بدأ نادي تشيلسي تحقيقات حول إمكانية تعرض سون هيونغ مين لاعب توتنهام لإهانات عنصرية، خلال مباراة الفريقين الأخيرة. سون هيونغ مين الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة عرض رسمي من الـ"يونايتد" لضمّ لاعب ريال كاسيميرو 0:59 دقيقة أحداث مواجهة مانشستر سيتي وأستون فيلا محلّ إدانة ضربة موجعة للمنتخب المكسيكي قبل مونديال 2022 0:30 دقيقة انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل 0:40 دقيقة تشيلسي يحقق في إمكانية تعرض سون لإهانات عنصرية 1:02 دقيقة مطارات دبي تستعد لتسهيل عبور المشجعين إلى قطر 4:51 دقيقة بطاقة هيّا.. بوابة الحضور إلى ملاعب كأس العالم 0:55 دقيقة مبيعات تذاكر المونديال تصل لمليونين و450 ألف تذكرة 0:30 دقيقة بشيكتاش يقترب من التوصل لاتفاق لاستعارة ديلي آلي 0:41 دقيقة استبعاد مايك دين من إدارة مباريات الجولة المقبلة