وسجل للبلوز الفرنسي أولفيه جيرو 15، والإسباني ماركوس ألونسو 48. في حين جاء هدف توتنهام بنيران صديقة من الألماني أنتونيو روديغر 89.

وبهذا الفوز عزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع بـ44 نقطة موسعاً الفارق عن ملاحقه توتنهام إلى 4 نقاط.

وتأثر توتنهام بغياب نجمه الكوري الجنوبي سون مين للإصابة، بينما ظفرت كتيبة المدرب فرانك لامبارد بنقاط غاية في الأهمية وذلك قبل مواجهة العملاق البافاري بايرن ميونيخ الثلاثاء ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن السبيرز لا يعيشون أياماً مضيئة وذلك بسبب الخسارة في ذات الدور من دوري الأبطال أوروبا أمام لايبزيغ في لندن الأسبوع الماضي.

تفاصيل وأحداث من مباراة تشيلسي وتوتنهام:

نهاية المباراة بفوز مستحق لتشيلسي 2-1.

- هدف لتوتنهام، د 89 هجمة منظمة تنتهي بهدف من نيران صديقة حين حوّلت قدم روديغير كرة لاميلا إلى الشباك الزرقاء.

- د 82 العارضة تمنع ألونسو من إضافة الثاني له والثالث لتشيلسي بعد حرة مباشرة نفذها بتركيز مميز.

- د 79 لوريس ينقذ مرمى توتنهام من هدف محقق بعد متابعة أبراهام.

- د 70 المباراة تنخفض إلى أدنى مستويات الأداء، لا فرص ولا سيطرة إلا بعض المحاولات من توتنهام.

- هدف ثانٍ للبلوز د 48 ماركوس ألونسو يضيف الثاني لكتيبة لامبارد من تسديدة منخفضة جميلة في الزاوية البعيدة. بعد كرة ممتازة من ماونت إلى باركلي الذي صنع الهدف.

نهاية الشوط الأول بتقدم البلوز (1-0).

- د 36 خروج خاطئ لحارس البلوز كاباييرو كاد أن يكلفه هدفاً من تانغانغا.

- د 35 كاباييرو يبعد رأسية خطيرة.

- د 34 الكابتن سيزار أزبلكويتا ينقذ مرمى البلوز من هدف محقق عندما ارتمى لإبعاد كرة مورا.

- ربع ساعة على نهاية الشوط، تشيلسي أخفض قليلاً من إيقاعه بعد ضغط أثمر هدفاً.

- د 15 هدف لتشيلسي، الفرنسي أولفيه جيرو بيسراه يفتتح التسجيل بهدف من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد فرصة مزدوجة لجيرو وباركلي الأولى تصدى لها لوريس بقدمه والثانية أصابت القائم.

- د 12 لوريس يرد بتصدٍ قوي للغاية لكرة ماونت. الديربي يشتعل.

- د 10 البرازيلي لوكاس مورا مهاجم توتنهام كاد أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الأرجنتيني كاباييرو.

- خمس دقائق على البداية، سمة اللعب الواضحة حتى الآن هي الحذر، وتشيلسي لم يبدأ ضاغطاً كما هو متوقع.

- د 01 الحكم الدولي مايكل أولفير وبعد قيادته مباراة أتالانتا وفالنسيا في الأبطال الأربعاء، يعود إلى لندن لإطلاق صافرة بداية اللقاء المحتدم بين تشيلسي وتوتنهام.

- توتنهام فاز في مباراة واحدة من آخر 33 زيارة لستامفورد بريدج في جميع البطولات (تعادل11 خسر21)، بنتيجة 1-3 في نيسان/ أبريل 2018 في الدوري الممتاز.

- فاز تشيلسي في آخر مباراتين في الدوري ضد توتنهام، آخر مرة فاز فيها ثلاث على التوال كان في آذار/ مارس 2006، حين كان جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الحالي، يدرب تشيلسي.