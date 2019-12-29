وسجل الثنائي هدفي فريق الـ "بلوز" في غضون أربع دقائق في الشوط الثاني (83 و87)، بعدما كان المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ افتتح التسجيل بعد 13 دقيقة من صافرة البداية.

ورفع تشيلسي الذي عوض خسارته الخميس أمام ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، رصيده في المركز الرابع إلى 35 نقطة، فيما مني ارسنال بخسارته السادسة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفشل مدرب أرسنال الجديد الاسباني أرتيتا الذي عين يوم الجمعة الماضي خلفاً لمواطنه أوناي إيمري، في إعادة الفريق اللندني إلى سكة الانتصارات في مباراته الثانية، بعدما كان سقط في الأولى في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث 1-1.

وهي المباراة الرابعة توالياً التي يفشل فيها أرسنال في تحقيق الفوز معززاً سجله المخيب في الآونة الأخيرة.

وأشرك أرتيتا، الألماني مسعود أوزيل أساسياً، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت كرأس حربة، فيما أقحم أوباميانغ على الجهة اليسرى.

وفرض فريق "الغانرز" إيقاعه في الشوط الأول ونجح في افتتاح التسجيل بعد ركنية حولها برأسه المدافع كالوم تشامبرز، وتابعها أوباميانغ برأسه أيضاً في شباك الحارس الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا (16)، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً في المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف المتصدر مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي (17).

وكاد أرسنال أن يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من الشاب ريس نيلسون، غير أن لاكازيت فشل في السيطرة على الكرة ما سمح لمواطنه نغولو كانتي بالتدخل وابعاد الخطر (18)، قبل أن يعود أوباميانغ إلى الواجهة مجدداً بتسديدة من زاوية صعبة هزت الشباك الخارجية (43).

وحاول مدرب تشيلسي فرانك لامبارد بعد 34 دقيقة من صافرة البداية ضخ المزيد من الحيوية في فريقه فاجرى تبديلا تكتيكياً أخرج على إثره المدافع الايطالي إيمرسون بالمييري وأدخل مواطنه لاعب الوسط جورجينيو بدلاً منه، فيما انتقل المدافع فيكايو توموري للعب في الرواق الأيمن، والإسباني سيزار أزبيليكويتا في الجهة اليسرى.

في الشوط الثاني مالت الكفة لفريق "البلوز" الذي كاد أن يعادل النتيجة بفضل تسديدة من مهاجمه الشاب تامي أبراهام غير أن مدافع أرسنال البرازيلي دافيد لويز ارتمى أمام الكرة (66)، قبل أن يتدخل الأخير مجدداً لابعاد أخرى خطيرة (74).

وكاد البديل جوزيف ويلوك الذي حل بدلا ًمن أوزيل أن يقضي على آمال ضيفه ويريح اعصاب جماهيره بعد خطأ من كانتي أمام منطقة فريقه، استغله الأول بتسديدة مرت بجانب قائم كيبا (78).

ووقع ارسنال في المحظور بعد خطأ فادح من حارسه الألماني بيرند لينو الذي فشل في ابعاد ركلة حرة نفذها مايسون ماونت وتابعها جورجينيو المندفع من الخلف في المرمى الخالي (83)، فيما استعان الحكم بتقنية المساعدة بالفيديو "VAR" لتأكيد الهدف.

ولم يكد أصحاب الأرض يلتقطون أنفاسهم، حتى سجل الفريق الضيف الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة بدأها أبراهام ومنه إلى البرازيلي ويليان الذي أعادها إلى المهاجم الانكليزي داخل المنطقة، فسيطر على الكرة وتخلص من المدافع الألماني شكودران مصطفي وسدد كرة مرت بين قدمي لينو (87)، مسجلا ًهدفه الثاني عشر في الدوري هذا الموسم.