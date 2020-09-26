ويصح القول أن البلوز نجوا من خسارة كارثية، فقد تقدم صاحب الضيافة بشكل سريع عن طريق الايرلندي كالوم روبنسون (4 و25)، ليضيف كايلي بارتلي الهدف الثالث (27). وقلص مايسون ماونت (55) وكالوم هودسون-اودوي (70) النتيجة، قبل أن يخطف تامي ابراهام التعادل (90+3).

ويتحمل خط الدفاع مسؤولية الأهداف التي تلقاها مرمى الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلفريدو كاباييرو الذي حل بدلاً من الأساسي الإسباني كيبا اريسابالاغا في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد بسبب الأخطاء الكثيرة التي يرتكبها، ما دفع الـ"بلوز" للتعاقد مع الحارس السنغالي إدوار مندي من رين الفرنسي الخميس.

جاء الهدف الأول بعد خطأ في ابعاد الكرة من الأسباني ماركوس ألونسو فخطفها البرازيلي ماتيوس بيريرا وتقدم بها ثم مررها إلى روبنسون الذي لم يتوان عن تسديدها في المرمى (4).

واثر خطأ في ترويض الكرة من البرازيلي تياغو سيلفا المنضم مطلع الموسم لصفوف تشيلسي قادماً من باريس سان جيرمان، ضاعف روبنسون النتيجة بعدما خطف الكرة فانفرد بكاباييرو وسددها في المرمى (25).

وبعد أقل من دقيقتين رفع بارتلي النتيجة إلى 3-صفر بتسديدة على يمين الحارس (27).

وانتفض تشيلسي في الشوط الثاني، ونجح ماونت بتقليص النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (55).

وأضاف تشيلسي الهدف الثاني بعد جملة تكتيكية بدأها الألماني كاي هافرتس القادم من باير ليفركوزن، وانهاها الشاب هودسون-اودوي البالغ من العمر 19 عاما بتسديدة أرضية بعيدا عن متناول الحارس سام جونستون (70).

وخطف ابراهام الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع بعدما انسل خلف المدافعين وتابع الكرة في الشباك بعد أن سقطت أمامه إثر تسديدة لماونت صدها جونستون.

وأصبح تشيلسي أول فريق في الدوري ينجو من الهزيمة بعد أن تخلف بفارق ثلاثة أهداف في الشوط الأول، منذ وست هام في شباط/فبراير 2011 ضد وست بروميتش نفسه وانتهت أيضاً بنتيجة 3-3.

وصار رصيد البلوز 4 نقاط في المركز السادس، أما وست بروميتش فهي نقطته الوحيدة في المركز الخامس عشر.