وافتتح الألماني كاي هافيرتس التسجيل للبلوز في الدقيقة 33 ثم أدرك التشيكي ماتي فيدرا التعادل للضيوف في الدقيقة 79.

ويحتل تشيلسي الصدارة بـ26 نقطة فيما يعاني بيرنلي بين أندية قاع الترتيب برصيد 8 نقاط.



وبعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في الدوري، سقط تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي المتواضع على ملعب "ستامفورد بريدج".

ومع استمرار غياب ثنائي الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بداعي الإصابة، افتتح مواطن الأخير كاي هافيرتس التسجيل للبلوز برأسية إثر عرضية من المتألق ريس جيمس (33).

وبعد أن فشل أصحاب الأرض في الافادة من هيمنتهم، نجح الضيوف في خطف تعادل غالٍ بعد أن وصلت عرضية إلى رأس جاي رودريغيز داخل المنطقة ومنه إلى التشيكي فيدرا الذي تابعها رأسية في شباك الحارس السنغالي إدوار مندي (79).