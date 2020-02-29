على ملعب فيتاليتي، تقدم الإسباني ماركوس الونسو بهدف لتشيلسي في الدقيقة 33 لكن بورنموث رد بهدفين حملا توقيع الكولومبي جيفرسون اندريس ليرما والنرويجي جوشوا كينغ في الدقيقتين 54 و57، ثم أدرك الإسباني ماركوس الونسو التعادل لتشيلسي قبل خمس دقائق من النهاية بتسجيله الهدف الثاني له وللفريق الضيف.

وحصد كل فريق نقطة ليرفع تشيلسي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع مقابل 27 نقطة لبورنموث في المركز السابع عشر.

في لندن، حقق وست هام فوزاً مهماً على ضيفه ساوثمبتون 3-1 ليخرج من منطقة الهبوط مؤقتاً.

وسجل جايرود بوين (15) والفرنسي سيباستيان هالير (40) وميتشل أنتونيو (54) أهداف وست هام، والإيرلندي مايكل أوبافيمي (31) هدف ساوثمبتون.

وصار رصيد وست هام 27 نقطة في المركز 16، أما ساوثمبتون فقد تجمد رصيده عند النقطة 34 في المركز 13.

وتعادل نيوكاسل مع ضيفه بيرنلي 0-0.

وصار رصيد نيوكاسل 32 نقطة في المركز 14، بينما صار رصيد بيرنلي 38 نقطة في المركز التاسع.