أحبط برايتون آمال ضيفه تشيلسي الرابع في اقتناص نقاط المباراة الثلاث عندما أدرك التعادل (1-1) في المباراة التي جرت الأربعاء في افتتاح مواجهات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب فالمر معقل برايتون وتقدم البلوز عن طريق قائده سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة العاشرة، وبينما كان تشيلسي يمني النفس في أن يحقق فوزه الثاني عشر في المسابقة انتفض أصحاب الأرض وتمكن المهاجم الإيراني علي رضا جهانبخش من إدراك التعادل في الدقيقة 84، وهي المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها جهانبخش حيث كان قد أحرز الهدف الأول لبرايتون في شباك بورنموث في المرحلة العشرين.

وتعد النقطة تاريخية لبرايتون إذ أنها الأولى على الإطلاق للفريق في مواجهة الفريق اللندني، ولم يسبق لتشيلسي أن فرط بأي نقطة في المواجهات التسع السابقة التي جمعته ببرايتون على صعيد الدوري، بينها أربع في دوري الدرجة الثانية سابقا موسمي 1983-1984 و1988-1989، في إنجاز لم يحققه أي فريق آخر (من ناحية عدد المباريات) على صعيد الكرة الإنكليزية.

ورفع تشيلسي رصيده بذلك إلى 36 نقطة محققاً تعادله الثالث فقط هذا الموسم ومعززاً موقعه في المركز الرابع، فيما كان هذا التعادل هو السادس لبرايتون مقابل 6 انتصارات و9 هزائم، فرفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الرابع عشر مستفيداً من خسارة بيرنلي على أرضه ووسط جماهيره من أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة الثانية أنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين عن طريق ويسلي موراييس في الدقيقة 27 وجاك غراليش في الدقيقة 41، قبل أن يسجل كريس وود هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 21 نقطة بعد أن حقق انتصاره السادس هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و12 خسارة.

وباءت مساعي توتنهام بالحلول في المركز الخامس بالفشل، بعد سقوط فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المستلم مهامه خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على أرض ساوثمبتون صفر-1، فتابع الأخير انتفاضته محققاً فوزه الثالث في أربع مباريات.

افتتح "ساينتس" التسجيل بهدف استعراضي جميل حمل توقيع المتألق داني إينغز، إذ كسر مصيدة التسلّل وتلاعب بالمدافع الأخير البلجيكي توبي ألدرفيرلد، قبل أن يسدّد كرة خادعة في مرمى الحارس الأرجنتيني باولو غاتسانيغا (17).

وهذا الهدف الثالث عشر لإينغز هذا الموسم في الدوري، في المركز الثاني في صدارة الهدافين، وبفارق 4 عن فاردي.

وأصيب بعدها لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي، فدفع مورينيو بالأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو (25). وفي الشوط الثاني خرج الهداف الدولي هاري كاين مصاباً بفخذه بعد تسجيله هدفاً ألغي بداعي التسلل (73)، فأجرى مورينيو تبديلاً اضطرارياً ثانياً دافعاً بالأرجنتيني إيريك لاميلا دون فائدة.

وفي ظل توتره على مقاعد البدلاء، حصل مورينيو على إنذار لتجسّسه على تدوينات الجهاز الفني لساوثمبتون.

وتابع واتفورد وصيف القاع صحوته مع مدربه الجديد نايجل يبرسون متفوّقاً على ضيفه ولفرهامبتون السابع 2-1 بهدفي الإسباني جيرار ديلوفيو (30) والفرنسي عبدولاي دوكوري يوم عيد ميلاده السابع والعشرين (49). فيما سجّل البرتغالي الشاب بيدرو نيتو (19 عاماً) هدف التقليص (60)، قبل أن ينهي واتفورد المباراة بعشرة لاعبين لطرد البلجيكي كريستيان كاباسيلي (70) وهو الطرد الثالث له منذ بداية الموسم الماضي.

وحقق وست هام فوزاً هو الأعلى له هذا الموسم في أول مباراة رسمية لمدربه الجديد الاسكتلندي ديفيد مويز بفوزه الساحق على بورنموث برباعية نظيفة.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة نوريتش وكريستال بالاس.

سجل تود كانتويل (4) هدف نوريتش وأدرك كونور ويكهام (85) التعادل لكريستال بالاس.