افتتح الإيطالي من أصل برازيلي جورجينيو التسجيل من نقطة الجزاء حصل عليها الشاب مايسون ماونت في الدقيقة 50.

وحاول برايتون إدراك التعادل وأصاب العارضة، لكن البرازيلي ويليان حسم المواجهة بأرضية من زاوية ضيقة في الدقيقة 76.

وقال مدرب تشيلسي الجديد فرانك لامبارد "كنا بحاجة للفوز. لم نخض مباراة كاملة سيطرنا فيها بشكل كاف. الخيبة الوحيدة هي عدم تسجيل المزيد من الاهداف".

بذلك وصل تشيلسي إلى النقطة الحادية عشرة في المركز السادس، فيما واصل برايتون أداءه المتراجع بعد أن توقف رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة شارك فيها الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه" بديلا في الدقيقة 70، تعادل استون فيلا مع ضيفه بيرنلي 2-2، والفوز هو الأول لأستون فيلا الصاعد من دوري الدرجة الأولى فرفع رصيده إلى 5 نقاط بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 9.