وسجل الألماني كاي هافيرتس هدفي تشيلسي في الدقيقتين 10 و49 على التوالي.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 61 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط أمام وست هام الخامس والذي سيلاقي مستضيفه بيرنلي الاثنين القادم ضمن المرحلة ذاتها.

من جانبه اقترب فولهام خطوة إضافية من وداع الدوري الممتاز والعودة مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق 9 نقاط كاملة خلف نيوكاسل السابع عشر الذي سيواجه أرسنال غداً الأحد.

في المقابل، ضمن برايتون بنسبة كبيرة جداً بقاءه ضمن أندية النخبة بفوزه على ليدز يونايتد بثنائية نظيفة.

وفوّت إيفرتون فرصة الدخول في صراع على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري الأبطال لا سيما بأنه يملك مباراة مؤجلة، بسقوطه على أرضه أمام أستون فيلا 1-2.

وافتتح أولي واتكينز التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 13 قبل أن يتعادل دومينيك كالفيرت ليوين لإيفرتون في الدقيقة 19 واستطاع أنور الغازي أن يمنح الانتصار الثمين لأستون فيلا عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وأصبح رصيد أستون فيلا 48 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 52 نقطة في المركز الثامن.