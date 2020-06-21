قلب تشيلسي تأخره بهدف أمام مضيفه أستون فيلا إلى فوز 2-1 ليعزز رصيده في المركز الرابع ويبقي منافسه في دائرة خطر الهبوط.

وسجّل كورتني هاوس (43) لأستون فيلا، والأميركي كريستيان بوليسيتش (60)، والفرنسي أوليفيه جيرو (62) لتشيلسي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 51 نقطة محصناً مركزه الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

في المقابل، مني أستون فيلا بخسارة جديدة ما وضعه أمام مهمة صعبة للبقاء في الدوري الممتاز بعد أن توقف رصيده عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، علماً أنه استهل عودة منافسات الدوري الممتاز بتعادل سلبي مع شيفيلد يونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين الأربعاء الماضي.

افتتح أستون فيلا التسجيل بعد تمريرة متقنة من البرازيلي دوغلاس لويز إلى داخل المنطقة لهاوس فسددها لترتد له من الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا ليتابعها في الشباك (43).

ودوّن المدافع البالغ من العمر 24 عاماً، اسمه للمرة الأولى في لائحة هدافي الدوري الممتاز، بتسجيله هدفه الأول خلال 13 مباراة شارك فيها مع فريقه، بحسب موقع "أوبتا" للاحصاءات الرياضية.

لكن تشيلسي رد بقوة وفي مدى دقيقتين أولاً عبر الاحتياطي بوليسيتش في الدقيقة 60 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في سقف مرمى الحارس النروجي أورجان نايلاندن ثم أضاف جيرو الهدف الثاني لتشيلسي بعد أقل من دقيقتين بعد أن وصلته الكرة من قائد الفريق الإسباني سيزار أسبيليكويتا، فروضها والتف على نفسه وسددها ارتطمت بأحد مدافعي أستون فيلا خادعة الحارس نايلاند (62).



