

وأوقف تشيلسي مضيفه مانشستر سيتي بالفوز عليه 2-1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز ليضمن الفوز باللقب.

وتجمّد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف الذي تبقى له خمس مباريات.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيلة معظمها من البدلاء مثل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ورحيم ستيرلينغ والإسباني توريس والفرنسي ميندي وغيرهم.

ودوّن رحيم ستيرلينغ الهدف الأول قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول وأضاع أغويرو فرصة قتل المباراة في الوقت بدل الضائع عندما أهدر ركلة جزاء (45+3).

وعدّل المغربي حكيم زياش النتيجة بتسديدة رائعة (63)، ثم أتى هدف الفوز بفضل الإسباني ماركوس ألونسو (90+2).

ورفع تشيلسي رصيده إلى (64) نقطة في المركز الثالث.



مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - التغطية الخاصة

هدف: (90+2) ألونسو يهدي تشيلسي فوزاً ثميناً على مانشستر سيتي في "بروفة" لنهائي دوري الأبطال.

(88) مطالبة ستيرلينغ بركلة جزاء لا تجد أذاناً صاغية من الحكم وتقنية الفيديو.

(86) فودين حاول خطف هدف الفوز وكرته تجاور المرمى.

(84) البرتغالي كانسيلو يجرب حظه بتسديدة تأتي بعيدة عن المرمى.

(78) مجهود البرازيلي غابرييل يهدر بسبب تسديدته الطائشة.

(73) بطء فيرنر يحرمه من إضافة الهدف الثاني.

(72) تسديدة البديل الألماني غوندوغان لا تجد طريقها إلى الشباك.

(هدف) 63: المغربي حكيم زياش يدرك التعادل بتسديدة رائعة.

(52) البرازيلي إيدرسون يتصدى بثقة لمحاولة المغربي حكيم زياش.

(49) تسديدة الألماني فيرنر تهز شباك مانشستر سيتي من الخارج.

(45+3) ميندي يتصدى بذكاء لركلة الجزاء التي نفذها الأرجنتيني أغويرو.

(هدف) 44: رحيم ستيرلينغ يفتتح التسجيل لصالح مانشستر سيتي ويقرب فريقه من اللقب.

(35) مجهود كبير من رحيم ستيرلينغ وتسديدته من خارج منطقة الجزاء بين يدي ميندي.

في أول 30 دقيقة لا يبدو وأن التعادل سيبقى قائماً، إلا في حال استمرار سوء تركيز مانشستر سيتي وتشيلسي عند اللمسة قبل الأخيرة.

تشيلسي يتحسن في الدقائق الماضية والتعادل السلبي يسيطر على المواجهة في أول ربع ساعة.

(8) الفرنسي ميندي يجرب حظه بتسديدة خادعة تمر بجانب مرمى الحارس السنغالي ميندي.

(4) الإسباني توريس يهدد مرمى تشيلسي بتسديدة خطيرة.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لنادي مانشستر سيتي



التشكيلة الرسمية لنادي تشيلسي