وتكمن أهمية المباراة بالنسبة للبلوز في أن الفريقَ سينجح في الدخول ضمن الأربعة ِ الأوائل في حال الفوز أو التعادل، بالتقدم على حامل اللقب ليفربول، وسيحاول الفريق البناء على الفترة الجيدة التي يعيشها منذ تولي الألماني توماس توخيل مهمة تدريب الفريق ، ومواصلة سلسلة الانتصارات. أما بالنسبة لنيوكاسل فالحصول على نقاط من هذه المواجهة سيبعده أكثر عن مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر متقدما بثمان نقاط أمام فولام صاحب الترتيب الثامن عشر. ويميل التاريخ لمصلحة تشيلسي الذي فاز في آخر سبع مواجهات جمعته بنيوكاسل في ستامفورد بريدج

