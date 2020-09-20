تشيلسي - ليفربول قمة مبكرة تحبس الأنفاس من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 11:55 3:12 دقيقة في قمة لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز، يحُل بطلُ الموسم الماضي ليفربول ضيفاً على تشيلسي، حيث يسعى الفريقان لتَسجيل انطلاقةٍ بالعلامة الكاملة بعد فوزهما في المواجهة الافتتاحية تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي ليفربول تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة مدرب العين الإماراتي يشيد بالملاعب القطرية 5:11 دقيقة باريس سان جيرمان يهزم نيس بثلاثية نظيفة 0:36 دقيقة ليستر يستعير المهاجم جنكيز أوندار من روما 3:21 دقيقة نابولي يعود بالنقاط من أرض بارما 1:00 دقيقة رباعية لسون تمنح توتنهام انتصاره الأول 2:42 دقيقة كتيبة زيدان تتحضر للمعترك الأول 1:15 دقيقة تشييعٍ رمزي للأسطورة الراحل أحمد راضي 2:46 دقيقة بيرلو يواجه رانييري في أول اختبار له 1:43 دقيقة آخر أخبار الهلال بعد أزمة إصابة لاعبيه بكورونا 3:12 دقيقة تشيلسي - ليفربول قمة مبكرة تحبس الأنفاس