رد إيفرتون بأفضل طريقة على إقالة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا، بفوز كبير على ضيفه تشيلسي 3-1 ملحقاً بالنادي اللندني خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات في البطولة المحلية.

وأقالت إدارة القطب الثاني لليفربول البرتغالي الخميس في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "دربي" المدينة أمام الفريق الأحمر متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل مؤقت الاسكتلندي دنكان فيرغوسون.

وتمكن الأخير في مباراة اليوم من التفوق على تشيلسي ومدربه النجم السابق فرانك لامبارد، من خلال أداء هجومي قوي أثمر هدفين لدومينيك كالفرت-لوين (49 و84) وآخر للبرازيلي ريتشارليسون (5)، مقابل هدف وحيد للكرواتي ماتيو كوفازيتش في الدقيقة 52.

ويأتي هذا التراجع مع استعداد النادي الأزرق لاستضافة ليل الفرنسي الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ويحتل تشيلسي المركز الثالث في المجموعة برصيد ثماني نقاط، تساوياً مع فالنسيا الثاني، وبفارق نقطتين خلف أياكس أمستردام الهولندي المتصدر، ولا يزال منافساً على التأهل إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.

وعلى رغم أفضليته في الاستحواذ على الكرة خلال المباراة، فشل تشيلسي في تحويل سيطرته إلى أهداف، لاسيما في ظل أخطاء دفاعية مكلفة.

وافتتح ريتشارليسون التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الخامسة بكرة رأسية من داخل المنطقة بعد عرضية للفرنسي جبريل سيديبيه من الجهة اليمنى.

وفي مطلع الشوط الثاني، عزز كالفرت-لوين رصيد فريقه بهز شباك حارس المرمى الإسباني كيبا أريسيبالاغا بتسديدة قوية من داخل المنطقة (49)، قبل أن يتمكن كوفازيتش من تقليص الفارق سريعاً بتسديدة "على الطاير" من خارج المنطقة، وضعها على يمين الحارس جوردان بيكفورد.

وانتظر إيفرتون الذي تمكن من تهديد مرمى الحارس الإسباني مراراً على امتداد الشوطين، حتى الدقيقة 84 لحسم النتيجة، بهدف مخادع لكالفرت-لوين الذي وضع الكرة باتقان في الشباك بعد "معمعة" دفاعية.