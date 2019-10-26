وسجل المتألق الأميركي كريستيان بوليسيتش هاتريك 21، 45، 56، والبرازيلي ويليان الهدف الرابع 58.

فيما سجل للخاسر جاي رودريغيز 86 دوايت ماكنيل 89.

وبات رصيد تشيلسي في المركز الرابع 20 نقطة بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر.

وبات بوليسيتش ثاني لاعب أميركي يسجل هاتريك في الدوري الإنكليزي، بعد كلينت ديمبسي لفولهام ضد نيوكاسل في يناير 2012.

والفوز هو الرابع على التوالي لتشيلسي في الدوري هذا الموسم. والسابع توالياً في كل المسابقات.

وهي المرة الأولى التي يسجل فيها بوليسيتش مع تشلسي بعد تسع مباريات سابقة كانت فيها الشباك عصية عليه.