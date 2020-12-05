وحددت الحكومة البريطانية عدد الحاضرين في المدرجات بأربعة آلاف مشجع كحد أقصى أو 50 بالمئة من قدرة استيعاب الملاعب، أيهما أقل، وذلك في المناطق الأقل تضرراً من تفشي فيروس كورونا، فيما حدد العدد الأقصى بألفي متفرج أو نصف الملعب (أيهما أقل) في المناطق المتوسطة الضرر من حيث انتشار الوباء.

على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة، قلب تشيلسي تخلفه أمام ضيفه ليدز العائد حديثا إلى دوري الأضواء إلى فوز 3-1.

وفاجأ ليدز مضيفه بهدف مبكر من هجمة مرتدة استغل خلالها باتريك بامفورد كرة خلف الدفاع من كالفين فيليبس وخطأ فادحاً للحارس السنغالي إدوار مندي في خروجه من عرينه، فراوغه وتابعها داخل المرمى الخالي (4).

ونجح الفرنسي أوليفييه جيرو في إدراك التعادل عندما تابع بيسراه من مسافة قريبة تمريرة عرضية لريس جيمس (27).

وتلقى تشيلسي ضربة موجعة بإصابة نجمه المغربي حكيم زياش في فخذه الأيمن فترك مكانه للأميركي كريستيان بوليسيتش (30).

ومنح المدافع الفرنسي كورت زوما التقدم لتشيلسي بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (61)، قبل أن يضمن بوليسيتش الفوز بهدف ثالث (90+3).

وهو الفوز السادس لتشيلسي هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة، فرفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام وليفربول.

