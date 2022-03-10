رفع تشيلسي رصيده في المركز الثالث إلى 56 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط عن أرسنال الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وتناوب على تسجيل أهداف البلوز كل من تريفوه شالوباه (3) ومايسون ماونت (14) والألماني كاي هافيرتس (90).

في المقابل بصم الفنلندي تيمو بوكي على هدف نوريتش سيتي الوحيد (69 من ركلة جزاء).

وتابع نيوكاسل سلسلة انتصاراته بفوزه على ساوثمبتون 2-1 في عقر دار الأخير.

تقدّم ساوثمبتون بهدف لستيوارت أرمسترونغ (25)، وردّ نيوكاسل بهدفين للوافدين الجديدين إليه في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، النيوزيلندي كريس وود (32) والبرازيلي برونو غيمارايش (52).

وسحق وولفرهامبتون ضيفه واتفورد برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من المكسيكي راوول خيمينيز (13) والكولومبي خوان هرنانديز (18 خطأ في مرمى فريقه) والبرتغالي دانيال بودانس (21) ومواطن الأخير روبن نيفيش (85).

وعمّق أستون فيلا جراح ليدز يونايتد المهدد بالهبوط بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في عقر داره. سجّل الأهداف كل من البرازيلي فيليبي كوتينيو (22) والمدافع البولندي ماتيو كاش (65) وكالوم تشامبيرز (73).