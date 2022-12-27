بدأ تشلسي المباراة بقوة سعياً لتسجيل هدف مبكر استغلالاً لعاملي الأرض والجمهور وبالفعل تمكن كاي هافيرتس من افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 بعد أن انقض على تمريرة رحيم ستيرلينغ العرضية الأرضية الرائعة.

وفي الدقيقة 24 برهن "البلوز" على عودتهم القوية بعد فترة التوقف الدولية وأحرزوا الهدف الثاني عن طريق ماسون ماونت الذي سدد كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الضيوف.

وعلى الرغم من تحسن أداء بورنموث في الشوط الثاني إلا أن النتيجة بقيت على حالها.

ودخل تشلسي اللقاء الأول بعد التوقف من أجل كأس العالم FIFA قطر 2022™ على خلفية خمس مراحل متتالية من دون فوز، بينها سقوطه في آخر ثلاث مباريات على أيدي برايتون (1-4) وجاره أرسنال المتصدر (صفر-1 على أرضه) ونيوكاسل (صفر-1)، إضافة الى خسارته أمام مانشستر سيتي (صفر-2) في الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة.

ورفع تشلسي رصيده إلى 24 نقطة متقدماً للمركز الثامن فيما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

