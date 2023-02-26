تشلسي يخوض اختباراً صعباً أمام توتنهام من قبل beIN SPORTS February 26, 2023 10:40 2:50 دقيقة يخوض تشلسي اختبارا صعبا عندما ينزل ضيفاً على توتنهام، ورغم أن تشلسي يملك سجلا رائعا على ملعب خصمه، إلا أن توتنهام يأمل استغلال المعنويات المهتزة لضيفه وذلك لإلحاق أول هزيمة بالبلوز على ملعبه الجديد. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي توتنهام تشلسي -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ألكاراث يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:43 دقيقة منتخب مصر يودع بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب 0:30 دقيقة الشارقة يتوج بكأس السوبر الإماراتي 1:16 دقيقة المنتخب الإيراني يكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم 2:26 دقيقة قمة كروية مرتقبة بين بايرن وأونيون برلين 0:34 دقيقة تونس تنعش آمالها ببلوغ كأس العالم لكرة السلة 1:10 دقيقة عجلة الدوري التركي تعود للدوران 1:03 دقيقة موكييلي يعبّر عن سعادته باللعب لصالح سان جيرمان 3:32 دقيقة قمة بنكهة ثأرية بين مارسيليا وباريس سان جيرمان 3:18 دقيقة نهائي مرتقب بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل في ويمبلي