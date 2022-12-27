تشلسي يتطلع لإنهاء سلسلة هزائمه December 27, 2022 10:46 2:51 دقيقة يستضيف تشلسي فريق بورنموث وعينه على إنهاء سلسلة الهزائم التي مني بها في الجولات الثلاث الماضية. تشلسي سيواجه اختباراً صعباً أمام الزوار الذين يملكون سجلاً مميزاً على ملعب ستامفورد بريدج. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشلسي -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة أياكس أمستردام يعلن فسخ عقد بليند بالتراضي 1:08 دقيقة أرتيتا يشيد بعقلية الفريق ويتمنى رؤية فينغر مجدداً 0:22 دقيقة ماركا: "بنزيمة كان يمكنه اللعب في قطر 2022™" 0:45 دقيقة دجوكوفيتش يعود إلى أستراليا بعد عام من ترحيله 2:51 دقيقة تشلسي يتطلع لإنهاء سلسلة هزائمه 0:38 دقيقة غريزمان يعود لتدريبات أتليتيكو مدريد 0:28 دقيقة تعادل النصر والهلال في قمة المرحلة العاشرة 0:46 دقيقة ليفربول ينجح في ضم كودي خاكبو 3:05 دقيقة افتتاح ملعب الميناء الأولمبي تحضيراً لخليجي 25 3:44 دقيقة آرسنال يقلب تأخره أمام وست هام ويعزز صدارته