تشلسي يأمل تجاوز تعثرات الجولات الماضية February 18, 2023 09:36 3:11 دقيقة يتطلع نادي تشلسي لتجاوز تعثرات الجولات الماضية عندما يستقبل نادي ساوثهامبتون في إطار الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليغ وذلك في أول مباراة لساوثهامبتون منذ إقالة مدربهم السابق ناثان جونز. تقارير إخبارية ساوثهامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز تشلسي -آخر الفيديوهات 9:15 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لنادي الدحيل قبل لقاء الريان 8:47 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الشباب السعودي 12:09 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للريان قبل مواجهة الدحيل 6:11 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بناساف كارشي الأوزبكي 2:15 دقيقة الرجاء الرياضي يحلّ ضيفًا ثقيلاً على سيمبا 2:44 دقيقة مواجهة منتظرة بين الهلال والأهلي 3:03 دقيقة موقعة مرتقبة بين شباب بلوزداد والترجي الرياضي 3:26 دقيقة ريال مدريد يبحث عن تقليص الفارق مع برشلونة 2:27 دقيقة بايرن ميونيخ يحلّ ضيفاً ثقيلاً على مونشنغلادباخ 3:11 دقيقة تشلسي يأمل تجاوز تعثرات الجولات الماضية