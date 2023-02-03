تشلسي لرد الدين أمام فولهام February 3, 2023 09:50 3:13 دقيقة يسعى تشلسي للثأر لهزيمته أمام فولهام الشهر الماضي مستعيناً بأسلحة جديدة حصل عليها من تسوّق باذخ في سوق الانتقالات الشتوية، مكّنه من التوقيع مع ثمانية لاعبين في مختلف المراكز. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشلسي فولهام -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة مباراة بطموحات مختلفة بين أوغسبورغ وباير ليفركوزن 3:13 دقيقة تشلسي لرد الدين أمام فولهام 0:48 دقيقة إسقاط التهم عن لاعب مانشستر يونايتد غرينوود 4:35 دقيقة ريال مدريد يتخطى فالنسيا بسلاسة ويعدل أوتاره 0:36 دقيقة سان جيرمان يمدّد عقد مدربه غونثاليث إلى غاية 2025 0:32 دقيقة الشباب إلى صدارة الدوري السعودي مؤقتاً 0:49 دقيقة نادي قطر يعلن غياب بين مالانغو حتّى نهاية الموسم 2:17 دقيقة إنفاق تاريخي لأندية الدوري الإنكليزي الممتاز 3:27 دقيقة أتليتيك بيلباو وريال سوسييداد يقتديان بـ"لاماسيا" 0:34 دقيقة الاتحاد السعودي يجدّد عقد المغربي حمد الله لموسمين