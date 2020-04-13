تشالار سوينجو: أصبحت أساسيا بعد بيع هاري ماغواير April 13, 2020 23:21 1:43 دقيقة تحدث تشالار سويونجو لاعب ليستر سيتي في مقابلة خاصة مع beIN SPORTS عن مشواره الرياضي وبدايته مع ناديه وصولا إلى تحقيقه الكثير من النجاحات في صفوف فريقه. مقابلات -آخر الفيديوهات 12:21 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:49 دقيقة كورونا قد يدفع الاتحاد الأوروبي لليد لقرار تاريخي؟ 1:43 دقيقة سوينجو: أصبحت أساسيا بعد بيع هاري ماغواير 1:56 دقيقة الرابطة الفرنسية تعمل على مقترحين لاستئناف الموسم 0:42 دقيقة دعوى قضائية على نائب بارتوميو السابق 2:01 دقيقة مقابلة مع ممرض مناصر لنادي أتلتيكو مدريد 0:35 دقيقة الدوري الفرنسي..الاستئناف في الصيف أو غياب الجمهور 0:59 دقيقة حارس مرمى منتخب تونس يحفز نفسه تحسباً لعودة النشاط 0:48 دقيقة مدرب العربي يتخذ قراره بعودة اللاعبين للتدريبات