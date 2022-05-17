تشاكا يوجه انتقادات حادة للاعبي آرسنال من قبل beIN SPORTS May 17, 2022 14:50 1:28 دقيقة وجه غرانيت تشاكا انتقادات حادة للاعبي آرسنال، واصفاً الأداء أمام نيوكاسل بالكارثي، مشيرا إلى أن الفريق بهذا المستوى لا يستحق اللعب في دوري الأبطال ولا حتى الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال غرانيت تشاكا -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة هل سيغادر غاريث بايل ريال مدريد؟ 1:28 دقيقة تشاكا يوجه انتقادات حادة للاعبي آرسنال 1:24 دقيقة هندرسون يعبّر عن فخره بارتداء شارة قيادة ليفربول 0:55 دقيقة الحكومة البريطانية تحذر رومان أبراموفيتش 2:55 دقيقة الأهلي يتوّج بلقب البطولة الإفريقية للأندية 0:27 دقيقة النسخة الأصلية لكأس العالم تصل إلى الكويت 0:46 دقيقة جلال يعلن قائمة مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا 0:42 دقيقة هادرسفيلد يحجز البطاقة الأولى لنهائي ملحق الصعود 3:06 دقيقة ليفربول لإحياء آماله من بوابة ساوثهامبتون 4:45 دقيقة نيوكاسل يهزم أرسنال ويحرمه استعادة المركز الرابع