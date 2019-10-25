وفرض الإسباني أيوزي بيريز والقائد جيمي فاردي نفسيهما نجمين في المباراة بتسجيل كل منهما لهاتريك الأول في الدقائق 19 و39 و57 والثاني في الدقائق 45 و58 و90+3 من ركلة جزاء، وتناوب بن تشيلويل (10) والبلجيكي يوري تيلمانز (17) وجايمس ماديسون (85) على الأهداف الثلاثة الأخرى.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد مدافع ساوثمبتون راين برتراند في الدقيقة 12 حيث سهلت مهمة الضيوف في تحقيق الفوز الكاسح الذي مكنهم من الارتقاء إلى المركز الثاني مؤقتاً برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يستضيف أستون فيلا السبت، فيما تجمد رصيد ساوثبمتون عند 8 نقاط في المركز 18.

ونجح رجال المدرب براندن رودجرز، الذين يقدمون موسماً متميزاً حتى الآن، بفرض سيطرتهم منذ اللحظات الأولى للمباراة، وسرعان ما ترجموا هذه الهيمنة إلى هدف بعدما أعطى حكم المباراة أندريه مارينير أفضلية اللعب لليستر إثر خطأ ارتكبه برتراند على بيريز، ليمرر الأخير كرة وصلت إلى هارفي بارنز فسددها بقوة تصدى لها الحارس أنغوس غان لتتحضر أمام تشيلويل الذي أودعها في المرمى.

وبعد الهدف عاد الحكم لتقنية المساعدة بالفيديو "VAR" ليتأكد من التدخل الخشن لبرتراند بحق بيريز ووجه له البطاقة الحمراء (12).

وانهار أصحاب الأرض بعد هذا الطرد، فلم تمر سوى 7 دقائق حتى سجل الضيوف هدفهم الثاني عن طريق تيلمانز الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت من تحت الحارس وتابعت طريقها نحو الشباك.

ولم يمنح ليستر خصمه فرصة استعادة أنفاسه فأضاف الهدف الثالث بعد دقيقتين، من تسديدة لبيريز بعد تبادل الكرة مع تيلمانز.

وأضاف بيريز الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية من تشيلويل إلى حدود المربع الصغير فتابعها الإسباني بتسديدة مباشرة في الزاوية العكسية (39).

وافتتح فاردي غلته مستغلاً خطأ لأحد المدافعين في إبعاد كرة عرضية أخرى لتشيلويل، فتهيأت أمام المهاجم الدولي الذي لم يتوان عن التسديد داخل مرمى غان محرزاً الهدف الخامس (45).

وتابع ليستر سيتي مهرجان الأهداف في الشوط الثاني، فجاء الهدف السادس من تمريرة لبارنز إلى بيريز الذي كسر مصيدة التسلل وسدد في المرمى (57)، مسجلاً هدفه الشخصي الثالث.

وأضاف فاردي الهدف السابع بعد دقيقة واحدة من تسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة من تشيلويل، ثم سجل ماديسون الهدف الثامن من ركلة حرة مباشرة من عند قوس منطقة الجزاء على يمين الحارس (85)، قبل أن يختم فاردي المهرجان من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب السبت أيضاً برايتون مع إيفرتون، وواتفورد مع بورنموث، ووست هام يونايتد مع شيفيلد يونايتد، وبيرنلي مع تشيلسي.

وتختتم المرحلة الأحد حيث يلعب نيوكاسيل مع ولفرهامبتون، وأرسنال مع كريستال بالاس، وليفربول مع توتنهام، ونوريتش سيتي مع مانشستر يونايتد.