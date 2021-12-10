ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنكليزي من قبل beIN SPORTS December 10, 2021 20:01 2:14 دقيقة تحصّل ترينت ألكسندر-أرنولد نجمُ فريق ليفربول على جائزةِ أفضلِ لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الإنكليزي الممتاز وذلك تتويجا لما قدّمَه الدوليّ الإنكليزي رفقة فريقِه في الشّهر المنصرم. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ترينت ألكسندر-أرنولد -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة المنتخب القطري يفوز بخماسية ويبلغ نصف النهائي 3:05 دقيقة غريميو يودع دوري النخبة البرازيلي 0:40 دقيقة غوارديولا مدرب شهر نوفمبر في إنكلترا 2:14 دقيقة الكسندر-آرنولد لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنكليزي 1:09 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي تعيد العمل بخطط الطوارئ 1:50 دقيقة يوسف المساكني: "أدخلنا السعادة على قلوب الجماهير" 0:49 دقيقة إيفانكوفيتش يهنئ المنتخب التونسي ويشكر لاعبيه 1:23 دقيقة حنبعل المجبري يشيد بالمنتخب العماني 0:56 دقيقة منذر الكبير يشكر الجمهور التونسي على دعمه 3:48 دقيقة نسور قرطاج يحلقون إلى نصف نهائي كأس العرب