ترينت ألكسندر أرنولد أفضل لاعب في شهر ديسمبر January 10, 2020 19:20 0:18 دقيقة فاز ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول بجائزة لاعب الشهر عن شهر ديسمبر الماضي. أرنولد فاز بالجائزة بعد المجهود الرائع الذي قدمه الشهر الماضي بنجاحه في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة أهداف. الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة موتي: "عليّ أن أكون جاهزاً للنهائي" 0:23 دقيقة كوتروني يعود إلى الدوري الإيطالي 0:29 دقيقة الزمالك يكرم وفادة زيسكو بهدفين 0:27 دقيقة الدحيل يتأهل إلى نهائي كأس قطر 0:46 دقيقة موتي "الواعد" يُسقط فافرينكا ويصل النهائي 0:56 دقيقة ركلة جزاء صحيحة لشبيبة القبائل أمام الرجاء 0:18 دقيقة ترينت ألكسندر أرنولد أفضل لاعب في شهر ديسمبر 0:21 دقيقة يورغن كلوب مدرب الشهر في الدوري الإنكليزي 1:48 دقيقة التعادل السلبي يحسم "ديربي" الشبيبة والرجاء 2:02 دقيقة بوبانا وكولهوف يتحدّثان عن لقب زوجي "اكسون موبيل"