قاد الدولي المصري محمود تريزيغيه فريقه أستون فيلا إلى تحقيق فوز بالغ الأهمية على كريستال بالاس بهدفين دون رد الأحد في إطار المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل تريزيغيه هدفيه في الدقيقتين 49 و59 مانحاً فريقه الفوز الثامن منذ انطلاق الموسم مقابل 6 تعادلات و21 هزيمة.

ورفع أستون فيلا بذلك رصيده 30 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق 4 نقاط عن وست هام وواتفورد ونقطتين فقط أمام بورنموث التاسع عشر الذي سيلعب لاحقاً على ملعبه مع ليستر سيتي.

ورفع محمود تريزيغيه بذلك رصيده إلى 5 أهداف مع فيلا هذا الموسم الذي يعد الأول للجناح المصري في الدوري الإنكليزي الممتاز كما أنه ثاني لاعب في صفوف فريقه يسجل ثنائية هذا الموسم بعد البرازيلي ويسلي موراييس الذي سجل هدفين في شباك نوريتش سيتي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبفوزه اليوم يكون أستون فيلا قد حقق الانتصار في جميع أيام الأسبوع هذا الموسم محققاً إنجازا تاريخياً لم يسبقه له إلا توتنهام هوتسبير موسم 1986-1987.

اعتذار من أستون فيلا

وسبق المباراة تعهُّد من أستون فيلا بفتح تحقيق بحق أحد مشجعيه ومعاقبته مدى الحياة بعد إساءته عنصرياً لويلفريد زاها لاعب بالاس، بعد أن نشر اللاعب الأسود عبر حسابه على تويتر مجموعة صور تظهر رسائل عنصرية تلقاها من مشجع لفيلا عبر انستاغرام.

وكتب النادي الواقع في مدينة برمنغهام في حسابه على تويتر "نأسف للرسائل العنصرية المثيرة للاشمئزاز المرسلة الى زاها. ندين جميع أشكال التمييز العنصري ونقف الى جانب كريستال بالاس".

وتابع "نعمل مع الشرطة على التحقيق في هذه المسألة المهمة للغاية، وعندما يتم تحديد الجاني، سيُصدر أستون فيلا حظرا مدى الحياة".

ومنذ استئناف الدوري، بات الركوع على ركبة واحدة يسبق جميع المباريات تضامناً مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية حول العالم، إضافة الى وضع اللاعبين على قمصانهم شارات "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) تضامنا مع الحركة التي اكتسبت زخما متزايدا في الولايات المتحدة والعالم بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي ابيض في مينيابوليس في أيار/مايو الفائت.

أخطاء الـ "VAR"

وتوالت القرارات المثيرة للجدل من تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" عندما ألغي هدف لبالاس سجله الفرنسي مامادو ساكو، لاعتبار أنه تابع عرضية الصربي لوكا ميليفوييفيتش بيده، لكن الإعادة أظهرت أنه تابعها بأعلى الكتف (7).

وسبق أن أقرّت رابطة الدوري الجمعة بحدوث أخطاء في قرارات تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو في ثلاث مباريات ضمن المرحلة 34، في ظل تصاعد مستوى الإحباط من استخدام هذه التكنولوجيا في الـ "بريميرليغ".

وسجل تريزيغيه هدفه الأول بعد أن وصلته الكرة من عرضية طويلة نحو القائم الثاني تابعها في أسفل الزاوية اليمنى (45+4)، قبل أن يستفيد من تشتيت خاطئ لبالاس لتصله الكرة الى داخل المنطقة مسجلا هدفه الثاني (59).

