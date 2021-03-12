تريزيغيه يؤكد مساعيه لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية من قبل beIN SPORTS March 12, 2021 14:25 0:32 دقيقة قال محمود حسن تريزيغيه لاعب أستون فيلا والمنتخب المصري إنّه يعمل على فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لفريقه من خلال تقديم أقصى مجهود ممكن. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز أستون فيلا محمود تريزيغيه -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة ما هي مقاييس اختيار البلدان المستضيفة للتصفيات؟ 0:48 دقيقة الجنوب إفريقي موتسيبي رئيساً جديداً للـ"كاف" 0:41 دقيقة مقابلة خاصة مع الفرنسي فيرلان ميندي 0:53 دقيقة الإعلان عن أسماء الدول المستضيفة لمجموعات التصفيات 3:44 دقيقة روما يزعزع أركان شاختار بثلاثية 4:00 دقيقة هاري كاين يقود توتنهام للفوز على دينامو زغرب 3:36 دقيقة النني يساهم في فوز أرسنال على أولمبياكوس 0:44 دقيقة السد يتعادل مع الوكرة والدحيل يتخطّى السيلية 3:24 دقيقة لا فائز بين سلافيا براغ ورينجرز وفياريال ينتصر 1:40 دقيقة أياكس أمستردام يضع قدماً في ربع النهائي