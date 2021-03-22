تريزيغيه في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS March 22, 2021 14:43 1:33 دقيقة قال الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه لاعب أستون فيلا إنه يحاول استعادة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وذلك في لقاء حصري مع beIN SPORTS. تقارير إخبارية beIN SPORTS الدوري الإنكليزي الممتاز أستون فيلا محمود تريزيغيه -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة حظر الجماهير الأجنبية يوجه ضربة للسياحة اليابانية 0:25 دقيقة سيرينا تنسحب من بطولة ميامي للتنس 0:53 دقيقة مقترح إقامة المونديال كل سنتين أمر مطروح للنقاش 1:33 دقيقة تريزيغيه في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:39 دقيقة بيبي يغيب عن مباريات البرتغال 0:44 دقيقة الإصابة تُبعد لاعب هورنتس لاميلو بول لفترة طويلة 2:47 دقيقة المنتخب القطري يواصل استعداداته في المجر 2:24 دقيقة ليكرز يسقط في غياب نجمه ليبرون جيمس المصاب 5:36 دقيقة برشلونة يفرض سيطرته على سوسييداد ويهزمه بسداسية 3:29 دقيقة نابولي يحسم موقعة روما بثنائية ميرتنز