تريبير يشيد بالدور الإيجابي لجماهير نيوكاسل من قبل beIN SPORTS April 17, 2023 10:32 1:17 دقيقة أكد كيران تريبير لاعب نيوكاسل أنّ الجماهير لها الدور الأكبر في أداء الفريق، تريبيير أضاف أنّ التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي ستضيف الكثير. مقابلات نيوكاسل يونايتد كيران تريبير -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة ليدز للابتعاد عن الهبوط وليفربول لتصحيح المسار 3:30 دقيقة الاتحاد العراقي يحدد عدد أندية الدوري الممتاز 1:17 دقيقة تريبير يشيد بالدور الإيجابي لجماهير نيوكاسل 1:59 دقيقة دنفر يضرب بقوة وانتصارات مفاجئة لليكرز وكليبرز 4:25 دقيقة مارسيليا إلى وصافة الترتيب 0:38 دقيقة أتليتيكو مدريد يواصل حصد النقاط وإشبيلية يفوز 1:12 دقيقة تعادل أونيون برلين وفوز فرايبورغ 3:34 دقيقة مانشستر يونايتد يقبض على المركز الثالث 2:32 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة خيتافي وبرشلونة 0:29 دقيقة روبليف يحرز لقب بطولة مونتي كارلو