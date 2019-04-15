ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يتابع إثارته لسنة أخرى جديدة كانت مشابهة إلى حدٍّ كبير للموسم الماضي.
|
المراكز الأولى في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
|
المراكز
|
اسم اللاعب
|
الأهداف
|
الأول
|
محمد صلاح
|
19
|
الأول
|
أغويرو
|
19
|
الثاني
|
ماني
|
18
|
الثالث
|
هاري كين
|
17
|
الثالث
|
أوباميانغ
|
17
|
الثالث
|
رحيم ستيرلينغ
|
17
ومن الواضح أن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في مراكزه الأولى ينعكس تماماً على أداء فرق هؤلاء اللاعبين وذلك بوجود كبار المسابقة في أعلى الهرم.
ويصعب وجود لاعب ينافس على ترتيب هدافي الدوري الممتاز ويكون فريقه في مركز متأخر إذ يتنافس نجوم المسابقة على الصفوف الأولى.
وتوّج محمد صلاح نجم ليفربول بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ولا تزال حظوظه قائمة في الحفاظ على إنجازه مع المراحل الأخيرة من المسابقة.