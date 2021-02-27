يشهد ترتيب الدوري الإنجليزي إثارة حقيقية ترتبط بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إضافة لصراع الهروب من شبح الهبوط.

وتنافس كل من ليستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي في الموسم الفائت على إيجاد مكان في المربع الذهبي المؤهل لأعرق المسابقات الأوروبية الأمر الذي أبقى ترتيب الدوري الإنجليزي محلّ متابعة حتى صافرة انتهاء الموسم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الفائت

المركز الفريق عدد النقاط الأول ليفربول 99 الثاني مانشستر سيتي 81 الثالث مانشستر يونايتد 66 الرابع تشيلسي 66

وبعيداً عن حسم ليفربول مسبقاً للقب وقمة ترتيب الدوري الإنجليزي يشهد التناوب على المقاعد الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم إثارة لافتة خاصة وأنّ إيفرتون خطف الأنظار وأرسنال صدم عشاقه مع أواخر 2020 .

جدول ونتائج ومواعيد مباريات الدوري الانجليزي

وانطلقت مباريات الدوري الإنجليزي التي نقلت حصرياً عبر beIN SPORTS في أيلول/سبتمبر الفائت بسبب جائحة كورونا التي جعلت ختام الموسم الفائت متأخراً.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2020 - 2021

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ويتناوب مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلماتهم، في التعليق على أهم مباريات الدوري الإنجليزي خلال الموسم.

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