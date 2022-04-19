تراجع أرقام صلاح مع ليفربول يثير التساؤلات April 19, 2022 12:44 1:47 دقيقة يعيش النجم المصري محمد صلاح فترة صعبة رفقة فريقه حيث تراجعت أرقامه التهديفية بصورة واضحة منذ بداية العام وخصوصا بعد الفشل في بلوغ مونديال قطر. الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 3:38 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 32 0:43 دقيقة فيسيل كوبي يفوز على كيتشي في دوري أبطال آسيا 0:45 دقيقة ترقب قبل سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 0:58 دقيقة كودرا يودع بطولة برشلونة من الدور الأول 0:36 دقيقة مواجهة متكافئة بين الريان والشارقة 0:31 دقيقة الهلال يسعى لحسم تأهله إلى ثمن النهائي 0:27 دقيقة رونالدو يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول 0:22 دقيقة الفيصلي يطمح إلى التمسك بصدارة المجموعة الخامسة 0:34 دقيقة السد يسعى لتأكيد تفوقه على الوحدات 1:47 دقيقة تراجع أرقام صلاح مع ليفربول يثير التساؤلات