تدابير جديدة في إنكلترا للتصدي لسوء سلوك الجماهير من قبل beIN SPORTS June 9, 2022 21:04 0:48 دقيقة قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز إنها ستطبق تدابير جديدة لتعزيز السلامة للتصدي لسوء سلوك الجماهير قبل انطلاق الموسم المقبل حيث وافقت الأندية بالإجماع على أنّ الفرق الزائرة ستوفر مشرفين إضافيين لمبارياتها خارج الأرض. تقارير إخبارية شغب الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 5:23 دقيقة المغرب يفتتح مشواره بفوز متأخر على جنوب إفريقيا 0:41 دقيقة فاوت يحتفظ بالقميص الأصفر 0:48 دقيقة تدابير جديدة في إنكلترا للتصدي لسوء سلوك الجماهير 0:45 دقيقة محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في 2022 2:59 دقيقة إثيوبيا تفاجئ مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 1:00 دقيقة بلاتر يدافع عن بلاتيني 0:34 دقيقة فوز أول للكاميرون ومالي تتجاوز جنوب السودان 0:33 دقيقة السعودية واليابان إلى ربع النهائي 0:25 دقيقة نبيل معلول مدرباً جديداً للترجي الرياضي 9:47 دقيقة نيمار في لقاء حصري مع beIN SPORTS